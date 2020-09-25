«Радио Сибирь» разместило рекламу на улицах Красноярска

В сентябре на баннерах и остановках города запустилась рекламная кампания «Радио Сибирь», которая продлится до конца ноября 2020. Радиостанция в яркой и красочной манере предлагает подключиться к прослушиванию эфира всех жителей Красноярска.

Комплексная кампания по размещению наружной рекламы предусматривает использование билбордов на улицах города, а также на остановках общественного транспорта со слоганами: «Музыка с сибирским характером», «Включайся!» и «Слушай!». Использование традиционного медиа для продвижения вещания радиостанции позволит значительно увеличить знание о бренде среди жителей города.

«Радио Сибирь», входящее в состав медиахолдинга «МКР-Медиа», уже прочно закрепилось на Дальнем Востоке, Урале и в родном Сибирском федеральном округе. В Красноярске «Музыка с сибирским характером» ежедневно звучит на частоте 95.8 FM.

В эфире радиостанции можно услышать не только самые новые музыкальные хиты, но и актуальные для региона новости, развлекательные программы и интерактивные рубрики. В каждом регионе вещания «Радио Сибирь известно среди слушателей многочисленными внеэфирными мероприятиями и масштабными акциями, среди которых «Велобум», «Книговорот», «Сибиряк поможет», «Молодая музыка Сибири» и многие другие.