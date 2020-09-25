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Коронавирус обнаружен в 23 школах Красноярска

Главная Общество
Красноярск
10:45 25 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В четверти школ в Красноярске обнаружен коронавирус - ученики или педагоги подхватили инфекцию в 23 учреждениях. Об этом сообщила глава управления образования Татьяна Ситдикова. 

«В настоящее время в 23 учебных учреждениях учащиеся переведены на дистанционное обучение в связи с тем, что у школьников или учителей обнаружен коронавирус. По каждому случаю Роспотребнадзором вынесено предписание о проведении санитарных мер и постановление об ограничительных мерах», — сказала она. 

Напомним, ранее Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации, связанной с распространением COVID-19. Тем не менее, угроза заражения все еще сохраняется. 

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