Путешествие по Енисейской Сибири туристам обойдется в 130 тысяч рублей

Туроператор «Sibwaytour» разработал программу путешествия по Енисейской Сибири. Организованные группы туристов за 12 дней посетят Красноярский край, Хакасию и Туву. Даты ближайших путешествий: 2-13 октября и 15-27 октября. О маршруте рассказали в РГО.

«Это возможность увидеть сразу три региона Енисейской Сибири, познакомиться с жизнью степного народа и почувствовать себя настоящим кочевником», — рассказывает туристический портал Visitsiberia.info о деталях путешествия.

Стоимость поездки - 132 тысячи рублей. Ранее была объявлена цена 6-дневного тура из Красноярска на Северный полюс через полярную станцию «Барнео». Такое путешествие стоит более 2 млн рублей. Для организации эксклюзивного маршрута властям придется договориться с военными об использовании аэродромов для дозаправки самолетов. Из-за погодных условий выполнять туры можно будет только в апреле, но и в эти планы погода может внести свои коррективы.\

Фото: пресс-служба ТувГУ