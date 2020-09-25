В Красноярском крае диких животных вакцинируют от бешенства

В Красноярском крае стартовала вакцинация диких животных от бешенства. Такая работа в регионе проводится с прошлого года. Ветеринары раскладывают кормовые брикеты с вакциной в местах обитания хищников – на эти цели выделено более 13 млн рублей. Иммунитет у животных формируется на 21-е сути и сохраняется в течение года.

«Для оптимального эффекта приманки раскладывают два раза в год – осенью и весной. В этом году охватим 30 районов края, где были зарегистрированы случаи бешенства диких и домашних животных. Для этого закуплено более 400 тысяч доз вакцины. На север края – в Норильск, Туруханск, Игарку и на Таймыр – приманки уже отправлены водным транспортом»,- рассказал руководитель службы по ветеринарному надзору края Михаил Килин.

В ветнадзоре заметили эффект от вакцинации диких животных. Так, в прошлом году зарегистрировано 43 случая бешенства, в этом только 15 случаев. В большинстве инфекцию переносят именно лисы.

Фото: пресс-служба нацпарка «Столбы»