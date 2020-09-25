Красноярск на втором месте по инновационным способам оплаты проезда в транспорте

Международная платежная система Visa и институт территориального планирования «Урбаника» разместил Красноярск на втором месте рейтинга по инновационным способам оплаты проезда в общественном транспорте. Эксперты проанализировали 18 городов России с населением более 750 тысяч человек.

Аналитики учитывали наличие в автобусах электронных касс, турникетов, валидаторов или терминалов у кондукторов, а также возможность платить за проезд через электронные кошельки, смартфоны или банковские карты.

«Красноярская система оплаты проезда набрала 9,9 баллов из 10 возможных, уступив первенство столице. По словам старшего директора департамента цифровых решений Visa в России Алексея Денисова, в Москве и Красноярске не наблюдается недостатков инновационных решений и применяется много вариантов оплаты»,- рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, систему безналичной оплаты за проезд в автобусах в Красноярске начали внедрять в апреле 2019 года.