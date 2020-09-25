25 сентября
Красноярск
погода +9 °C
77.18
 
€ 89.98
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярск на втором месте по инновационным способам оплаты проезда в транспорте

Главная Общество
Красноярск
08:55 25 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Международная платежная система Visa и институт территориального планирования «Урбаника» разместил Красноярск на втором месте рейтинга по инновационным способам оплаты проезда в общественном транспорте. Эксперты проанализировали 18 городов России с населением более 750 тысяч человек.

Аналитики учитывали наличие в автобусах электронных касс, турникетов, валидаторов или терминалов у кондукторов, а также возможность платить за проезд через электронные кошельки, смартфоны или банковские карты.

«Красноярская система оплаты проезда набрала 9,9 баллов из 10 возможных, уступив первенство столице. По словам старшего директора департамента цифровых решений Visa в России Алексея Денисова, в Москве и Красноярске не наблюдается недостатков инновационных решений и применяется много вариантов оплаты»,- рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, систему безналичной оплаты за проезд в автобусах в Красноярске начали внедрять в апреле 2019 года.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае диких животных вакцинируют от бешенства

В Красноярском крае диких животных вакцинируют от бешенства

25 Сентября 2020 г.
В местах обитания животных раскладывают кормовые брикеты
Новости Красноярска: Долгострой на Юшкова получил разрешение на заселение жильцов

Долгострой на Юшкова получил разрешение на заселение жильцов

25 Сентября 2020 г.
Строители обещали сдать многоэтажку в 2015 году
Новости Красноярска: Дневные температуры в Красноярске опустились до +10 градусов

Дневные температуры в Красноярске опустились до +10 градусов

25 Сентября 2020 г.
В выходные возможны дожди
Новости Красноярска: Трое красноярцев заплатят штрафы за поездку в автобусе без масок

Трое красноярцев заплатят штрафы за поездку в автобусе без масок

24 Сентября 2020 г.
Сумма взыскания – до 30 тысяч рублей
Новости Красноярска: На острове Татышев в Красноярске появится причал

На острове Татышев в Красноярске появится причал

24 Сентября 2020 г.
Стоимость работ – почти 8,5 млн рублей
Новости Красноярска: Красноярские хирурги восстанавливают лицо 4-летней девочке после ожога

Красноярские хирурги восстанавливают лицо 4-летней девочке после ожога

24 Сентября 2020 г.
Тяжелую травму ребенку по неосторожности ребенку причинил отец
Новости компаний
23/09
Водолазы компании «КрасКом» законсервировали речной фонтан у о. Посадного
22/09
СФУ открывает продленку для младших школьников
22/09
СГК подготовила трубы Красноярской ТЭЦ-2 к установке датчиков контроля за выбросами
21/09
Какие цифровые технологии внедряют дочерние компании Сбербанка: рассказали на форуме «ПРОФ-IT»
18/09
Готов корпус первого электрофильтра на Красноярской ТЭЦ-1
17/09
В СФУ установили биометрическую систему распознавания лиц
17/09
Новые сети СГК на красноярском правобережье позволят заместить две котельные на левом берегу
16/09
Красноярцы более 3,5 тысяч раз оплатили квитанции за детский сад на почте
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В крае прекращается автоматическое продление льгот и выплат

В крае прекращается автоматическое продление льгот и выплат

23 Сентября 2020 г.
С 1 октября придется заново подавать заявления
Новости Красноярска: Со дна Енисея в Красноярске подняли обломок военного бомбардировщика

Со дна Енисея в Красноярске подняли обломок военного бомбардировщика

21 Сентября 2020 г.
Самолет потерпел крушение в 1943 году
Новости Красноярска: Красноярцев предупредили о новых изменениях на дорогах

Красноярцев предупредили о новых изменениях на дорогах

23 Сентября 2020 г.
Схемы поменяются в нескольких районах города
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru