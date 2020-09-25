Дневные температуры в Красноярске опустились до +10 градусов

В Красноярске значительно похолодало. Дневные температуры в городе опустились до +10°С. По данным Среднесибирского УГМС, в пятницу, 25 сентября, в городе будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Северо-западный ветер усилится до 13 м/с.

«Днем на юго-востоке центральных районов Красноярского края местами порывы северо-западного ветра 15-18 м/с, сильные дожди», - предупредили в метеоцентре.

В ночь на субботу, 26 сентября, температура в Красноярске опустится до +5°С, в светлое время суток термометры покажут +10°С, осадки сохранятся.

В воскресенье, 27 сентября, ночью похолодает до +1°С, днем +11°С и дождь. По предварительным данным Гидрометцентра, такая погода сохранится и в начале следующей недели.