Трое красноярцев заплатят штрафы за поездку в автобусе без масок

Специалисты департамента транспорта, управления по ГО, ЧС и ПБ горадминистрации, а также полиция проводят совместные рейды по общественному транспорту. Контролеры следят за соблюдением масочного режима пассажирами, а также экипажами автобусов и троллейбусов. В четверг за полчаса рейда в отношении трех нарушителей составлены административные протоколы – штраф получат люди, которые категорически отказывают использовать средства индивидуальной защиты. Размер взыскания – от 1 до 30 тысяч рублей. Рейды в городском транспорте проходят ежедневно.

Контролеры заметили: после перехода города к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу, людей без масок в общественном транспорте стало больше. Однако масочный режим в городе сохраняется – носить респираторы в общественных местах обязанность, а не рекомендация. При этом осенью как никогда важно соблюдать меры профилактики – это время сезонного всплеска заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Также запас масок и дезинфицирующих средств должен быть у каждого экипажа автобуса в Красноярске. Соблюдение этих требований также проверяют контролеры от городской администрации.