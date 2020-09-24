На острове Татышев в Красноярске появится причал

Городские власти объявили торги на благоустройство острова Татышев. Там собираются прокладывать новые пешеходные дорожки и обустраивать берег. В частности, на участке от вантового до Октябрьского моста появится причал для малых судов.

На его создание и благоустройства берега власти готовы выделить почти 8,5 млн рублей, а в целом стоимость всех запланированных работ на острове превысит 15 млн рублей.

Для детей предусмотрено строительство на берегу комплекса в виде корабля. Городок будет включать качели, горку, канатную лестницу и декоративные элементы в виде штурвала, паруса и подзорной трубы. Создание комплекса развлечений для детей ближайшая перспектива – завершить работы подрядчик должен до 30 ноября 2020 года.