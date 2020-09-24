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Красноярские хирурги восстанавливают лицо 4-летней девочке после ожога

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Красноярск
17:29 24 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Пластический хирург ожогового центра Красноярской краевой клинической больницы Иван Владимиров провел операцию по восстановлению лица 4-летней девочке после тяжелой травмы. Медики рассказали, что ожог ребенку по неосторожности причинил отец. Во время отдыха на природе, он подливал жидкость для розжига в открытый огонь. Девочка оказалась рядом, когда пламя вспыхнуло. В итоге получился ожог 20% дыхательных путей и лица. Ребенок мог погибнуть.

Пострадавшую доставили в ожоговый центр в тяжелом состоянии - около двух недель проводилась интенсивная терапия, а когда состояние маленькой пациентки улучшилось, ей провели первую операцию по реконструкции лица.

«Ребенка мы прооперировали, он, стабилизируется, выживет, но путь ее ждет нелегкий, - рассказал хирург Иван Владимиров.

У девочки на лице после ожога образовались рубцы. Ей придется выполнить ряд операций, чтобы восстановить эстетику. Медики призывают красноярцев быть предельно осторожными с огнем, не подпускать детей. Подливать жидкость для розжига или бензин на огонь запрещено.

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