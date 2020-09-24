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В Красноярском крае стабилизировалась ситуация с коронавирусом

Главная Общество
Красноярск
16:28 24 Сентября 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае на 24 сентября зарегистрировано 102 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии 19 362  заболевших. 

«Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 673,7. Темп прироста за сутки – 0,5 %», - рассказали в Роспотребнадзоре. 

Выздоровели за сутки 80 человек, погибли двое (всего 542). 

По данным ведомства, в сентябре заболеваемость коронавирусной инфекцией на территории края стабилизировалась. Однако эпидемиологическая обстановка по-прежнему остается напряженной.

Фото: Минздрав

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