В Красноярском крае стабилизировалась ситуация с коронавирусом

В Красноярском крае на 24 сентября зарегистрировано 102 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии 19 362 заболевших.

«Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 673,7. Темп прироста за сутки – 0,5 %», - рассказали в Роспотребнадзоре.

Выздоровели за сутки 80 человек, погибли двое (всего 542).

По данным ведомства, в сентябре заболеваемость коронавирусной инфекцией на территории края стабилизировалась. Однако эпидемиологическая обстановка по-прежнему остается напряженной.

Фото: Минздрав