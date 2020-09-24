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В Красноярске открылась программа «Навигатор инноватора»

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Красноярск
12:50 24 Сентября 2020
программа, технологии, инновации, развитие, обучение
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В Красноярске открылась программа «Навигатор инноватора». Это одна из крупнейших практико-ориентированных учебных сессий на территории России. Проект организован Фондом «Сколково», Открытым университетом Сколково и бизнес-инкубатором КРИТБИ

Главная цель проекта – привлечение в бизнес молодежи, оказание ей поддержки при запуске первого стартапа. По итогам «Навигатора инноватора» участники упакуют идею своего проекта в работающую бизнес-модель, сформируют дорожную карту развития своего проекта и план выхода на первые продажи.

Программа включает в себя лекции от федеральных экспертов, решения бизнес-кейсов и практическую работу в командах. Всего для участия в «Навигаторе инноватора» отобрано 22 команды: это студенты, аспиранты, молодые ученые СФУ, КрасГМУ и СибГУ им. М.Ф. Решетнева. В этом году молодежь университетов пришла на проект с идеями и разработками в области программирования: прототипами цифровых платформ, сервисов и приложений. Кроме того, к проекту присоединятся участники студенческого онлайн-акселератора по созданию IT-продуктов «Техностартапы-2020.ЦИФРА».

В Красноярске открылась программа «Навигатор инноватора»

Для соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в этом году выбран очно-заочный формат программы. Команда, состоящая из четырех человек, примет участие в «Навигаторе инноватора» в формате онлайн и офлайн: двое ее участников – посетят мероприятия лично, а двое других – смогут увидеть мероприятие в прямой трансляции.

Как отметила директор Открытого университета Сколково Екатерина Морозова, в этом году особый акцент будет сделан на развитие проектов в области IT-индустрии.

«В Красноярске мы получили большое количество заявок от команд, реализующих свои проекты по IT-направлению. Актуальность развития «цифровых» стартапов обусловлена как вызовом сегодняшнего дня, когда компании вынуждены развивать удаленные технологии ввиду COVID-19, так и общей популярностью развития цифровых технологий и digital skills-специалистов.  На обучающих мероприятиях эксперты подробно остановятся на методологии LeanStartUp для растущего бизнеса, создании грамотной упаковки технологических проектов под требования клиентов, венчурных фондов и индустриальных партнеров. Особый акцент будет сделан на питчинге проектов. Мы постараемся научить команды презентовать свои идеи различным целевым аудиториям с максимальной отдачей – убедительно, эффективно и креативно», - рассказала она.

Руководитель КРИТБИ Роман Евдокимов:

«Миссия КРИТБИ – формирование наилучших условий для молодежи для приобретения навыков технопредпринимателя. Мероприятие крайне актуально для разработчиков, нуждающихся в единомышленниках и новых членах команды, а также в поддержке для развития и роста своего стартапа на ближайшие годы. Здесь молодежь сможет научиться эффективно презентовать свою работу экспертам, получить выходы на региональную инновационную экосистему и федеральные институты развития. Но главное, мы надеемся, что каждый участник почувствует азарт и интерес к созданию своего бизнеса, поймет, что в крае есть все возможности для воплощения своих целей».

В Красноярске открылась программа «Навигатор инноватора»

Так, например, учащиеся Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Денис Нестеров и Сергей Манелюк разрабатывают технологическую спортивную одежду.

«В рамках команды мы ведем разработку технологических кроссовок, которые, помимо классического шагомера, самозатягивающийся шнурок, вентиляцию подошвы, пневмо-магнитную амортизацию, подбор цвета, - рассказывает Манелюк. - Сама идея не нова. Известная компания уже производит подобные кроссовки. Мы же хотим продолжить эту идею и по развитию стартапа, и перевести её на уровень производства курток, ветровок, штанов и других товаров. Надеемся, что мероприятие «Навигатор инноватора» послужит хорошим фундаментом, появится «дорожная карта», бизнес-план, по которому мы будем развивать наш проект дальше».

Мероприятие продлится четыре дня и завершится 26 сентября 2020 года. По итогам «Навигатора инноватора» все выпускники смогут получить сертификат от Фонда «Сколково», а участники программы «УМНИК» также получат сертификат от Фонда содействия инновациям о прохождении преакселерационной программы. Лучшие разработчики научно-технологических проектов получат шанс стать резидентами региональных операторов «Сколково» – технопарков и бизнес-инкубаторов.

Ознакомиться с подробной информацией о мероприятии «Навигатор инноватора. Красноярск» можно на сайте: http://opus.sk.ru/2020-ni-krasnoyarsk .

Фото: КРИТБИ
По материалам КРИТБИ

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