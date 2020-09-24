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Красноярцы массово нарушают масочный режим в транспорте

Главная Общество
Красноярск
09:55 24 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В мэрии Красноярска предупредили пассажиров общественного транспорта о штрафах за нарушение масочного режима. Как только Красноярск перешел к третьему этапу снятия коронавирусных ограничений, количество людей без масок в автобусах резко увеличилось. При этом в осенний период крайне важно соблюдать меры профилактики – традиционно это время ухудшения эпидемической ситуации по острым респираторным заболеваниям.

Контролеры ежедневно проводят рейды в общественном транспорте. В отношении тех, кто предпочитает ездить без маски, составляют протоколы об административных правонарушениях. Таким пассажирам грозят штрафы до 30 тысяч рублей. 

Напомним, в Красноярске продолжает действовать масочный режим. Индивидуальные средства защиты нужно носить в магазинах, больницах, социальных и государственных учреждениях. На улице разрешено находиться без маски.

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