Красноярцы массово нарушают масочный режим в транспорте

В мэрии Красноярска предупредили пассажиров общественного транспорта о штрафах за нарушение масочного режима. Как только Красноярск перешел к третьему этапу снятия коронавирусных ограничений, количество людей без масок в автобусах резко увеличилось. При этом в осенний период крайне важно соблюдать меры профилактики – традиционно это время ухудшения эпидемической ситуации по острым респираторным заболеваниям.

Контролеры ежедневно проводят рейды в общественном транспорте. В отношении тех, кто предпочитает ездить без маски, составляют протоколы об административных правонарушениях. Таким пассажирам грозят штрафы до 30 тысяч рублей.

Напомним, в Красноярске продолжает действовать масочный режим. Индивидуальные средства защиты нужно носить в магазинах, больницах, социальных и государственных учреждениях. На улице разрешено находиться без маски.