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Azur Air досрочно прекратил полетную программу из Красноярска в Москву

Главная Общество
Красноярск
09:00 24 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Авиаперевозчик Azur Air досрочно прекратил полетную программу из Красноярска в Москву, признав рейсы нерентабельными. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. Изначально полеты в столицу планировали выполнять до 23 октября.

«После комплексного анализа текущей ситуации авиакомпания посчитала, что полеты по данному направлению после 22 сентября экономически нецелесообразны», – заявили в Azur Air.

Отметим, что 18 августа туроператор Anex Tour досрочно отменил чартерную программу из Москвы в Хакасию, рейсы также выполняла авиакомпания Azur air. В августе перевозчик возобновил полеты из Новосибирска в Турцию.

Напомним, авиакомпания Nordwind заявила об открытии пяти новых правлений из Красноярска. Пассажиры смогут улететь прямыми рейсами в Улан-Удэ, Тюмень, Иркутск, Новый Уренгой и Уфу. Начало полетной программы запланировано на 26 октября.

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