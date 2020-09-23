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Шестой пусковой комплекс запустили на Усть-Хантайской ГЭС

Главная Общество
Красноярск
16:24 23 Сентября 2020
общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Шестой пусковой комплекс запустили на Усть-Хантайской ГЭС. Станция входит в структуру АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». Это повысит надежность энергосистемы в условиях пиковых нагрузок.

«Норникель» много лет занимается реновацией своих энергетических мощностей. Один из объектов модернизации — Усть-Хантайская гидроэлектростанция, где производится четверть потребляемой Норильским промышленным районом электроэнергии. Модернизацией предусмотрена замена всех семи гидроагрегатов», — сообщил генеральный директор АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» Сергей Липин.

Отметим, что проект по замене оборудования реализуется с 2014 г. Поворотно-лопастные гидроагрегаты мощностью 63 МВт, отработавшие на электростанции более 40 лет, меняют на радиально-осевые мощностью 73 МВт.

На данный момент на станции полностью реконструировали шесть гидроагрегатов. Затраты составили более 6 млрд руб. Общие инвестиции составят более 7 млрд рублей.

«Сегодня идет подготовка к строительству седьмого пускового комплекса. В сентябре на склад Усть-Хантайской ГЭС водным путем по Енисею доставлены оборудование и материалы общим весом более 800 тонн. В октябре начнется демонтаж старого оборудования», - заявили в компании.

Все гидроагрегаты будут заменены к 2021 году. Проектная мощность гидроэлектростанции по результатам реализации семи пусковых комплексов составит 511 МВт с максимальной годовой выработкой на уровне 2,4 млрд кВт в ч. Проект является одним из самых масштабных в России в области энергетики. Генеральный подрядчик модернизации Усть-Хантайской ГЭС — АО «Тяжмаш».

По материалам компании «Норникель»

Фото: «Норникель»

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