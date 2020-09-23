В Красноярском крае уже 540 жертв COVID-19

В Красноярском крае за сутки выявлено 1-3 новых случая COVID-19. Всего в регионе 19 260 заболевших.

«По итогам суток край опустился еще на одну позицию и занимает 15-ю строчку в общероссийском рейтинге субъектов по суточному количеству выявленных случаев заболевания COVID-19. В регионе выявлено на одного заболевшего больше, чем вчера - подтверждено 103 новых случая коронавируса. Выздоровевших пациентов на 2 человека меньше чем вчера - 83», - рассказали в оперативном штабе.

Погибших от коронавирусом пациентов стало 540 - за сутки еще трое скончались от инфекции.