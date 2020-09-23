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В Красноярском крае уже 540 жертв COVID-19

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Красноярск
14:57 23 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае за сутки выявлено 1-3 новых случая COVID-19. Всего в регионе 19 260 заболевших. 

«По итогам суток край опустился еще на одну позицию и занимает 15-ю строчку в общероссийском рейтинге субъектов по суточному количеству выявленных случаев заболевания COVID-19. В регионе выявлено на одного заболевшего больше, чем вчера - подтверждено 103 новых случая коронавируса. Выздоровевших пациентов на 2 человека меньше чем вчера - 83», - рассказали в оперативном штабе. 

Погибших от коронавирусом пациентов стало 540 - за сутки еще трое скончались от инфекции. 

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