Виссариона и его сподвижников отправили под арест

Основатели религиозной общины «Церковь Последнего завета» Сергей Тороп, Владимир Ведерников и Вадим Редькин арестованы до 22 ноября. Такое решение вынес Центральный районный суд Новосибирска. Им инкриминируется создание религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над людьми.

Лидеру объединения, больше известному по прозвищу Виссарион, выдвинуты аналогичные обвинения. Сам 59-летний подозреваемый свою вину полностью отрицает. Он сообщил журналистам, что никогда не брал деньги за проведение «таинств».

Адвокаты уже заявили, что будут оспаривать меру пресечения, которую определил суд подзащитным.

Напомним, организаторов общины задержали накануне. По данным СК, трое мужчин в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали денежные средства людей. Они также применяли психологическое насилие. Религиозное сообщество создано в Курагинском районе края в 1991 году.