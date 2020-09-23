В крае прекращается автоматическое продление льгот и выплат

С 1 октября 2020 года в Красноярском крае прекращается режим автоматического продления ряда социальных льгот и выплат. Об этом сообщили в министерстве соцполитики.

Теперь жителям региона необходимо заново собрать пакет документов и подготовить заявления.

«Если у гражданина период его выплаты завершается в октябре, то ему для продления льготы нужно подать заявление и необходимый пакет документов. Сделать это можно дистанционно через портал госуслуг, а также очно через МФЦ или территориальные отделения соцзащиты», - пояснил заместитель министра социальной политики Красноярского края Денис Богданов.

К таким льготам относятся субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка и пособия семьям с детьми, в которых родители-инвалиды, детские пособия.

Напомним, автоматическое продление выплат ввели 1 апреля из-за пандемии коронавируса. Льготы и пособия пролонгировали - жителям не нужно было подавать заявления каждый раз.