Красноярцев предупредили о новых изменениях на дорогах

В мэрии Красноярска анонсировали изменения в дорожной сети. Так, с 30 сентября решено на год закрыть съезд с ул. Брянская на ул. Достоевского. Там будут установлены дорожные ограждения и знаки «Въезд запрещен». Это сделано для безопасности водителей - транспортный транзит по пер. Поперечный провоцирует ДТП, а этот участок красноярцы часто используют для объезда заторов.

Также в мэрии решили с 14 октября запретить остановку и стоянку транспорта на проездах в районе Арбитражного суда и набережной возле здания краевой филармонии.

«К этому привела хаотичная парковка, которая иногда делает практически невозможным движение в районе пешеходного перехода и на проездах. Это ведет к созданию аварийных и заторовых ситуаций практически на всех участках, примыкающих к кольцевой развязке возле Арбитражного суда на ул. Ленина, 1», - пояснили в администрации.

С 14 октября на пр. Красноярский рабочий, 88 и 90Г запретят остановку и стоянку. Чиновники объяснили, что ранее автомобилисты использовали эту дорогу для проезда к тор​говым рядам «Нефтебазы», оставляя свои машины вдоль обочины.​