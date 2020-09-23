Прокуратура поручила чиновникам привести в порядок захламленный остров Молокова

Красноярская прокуратура заинтересовалась благоустройством острова Молокова в водоохранной зоне Енисея.

По данным ведомства, большая часть участков в пределах острова передана МАУ «Центр реализации социальных проектов» для проведения общегородских спортивных мероприятий.

«Однако спустя 1,5 года данное учреждение к освоению пространств не приступило, не владеет происходящей на острове ситуацией», - пояснили в прокуратуре.

Проверка показала, что на острове ведется незаконная деятельность. Там размещены склады, контейнеры, бани. Некоторые бизнесмены самовольно «захватили» земли на острове и поставили там заборы. Всего таких объектов около 20, а разрешительных документов на них нет. Остальная же часть острова захламлена и никем не используется.

В надзорном ведомстве рекомендуют мэрии включиться в работу по благоустройству территории и сносу незаконных объектов.