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Почти 15 тысяч жителей края заболели гриппом и ОРВИ

Главная Общество
Красноярск
11:15 23 Сентября 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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14 886 случаев заболевания гриппом и ОРВИ зафиксировано в Красноярском крае за предыдущую неделю. Такие данные опубликовали в региональном управлении Роспотребнадзора. 

Заболеваемость ОРВИ составила 54,8 на 10 тысяч человек - этот показатель ниже эпидемического порога на 1,6 %. Чаще всего болели дети в возрасте 7-14 лет и взрослые. 

«В Красноярске ситуация аналогичная общей ситуации по краю. За отчетную неделю ОРВИ заболели 8404 жителя города», - пояснили в ведомстве. 

На данный момент заболеваемость вызвана риновирусами и аденовирусами негриппозной этиологии. 

Отметим, что сейчас в Красноярском крае идет прививочная кампания. 

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