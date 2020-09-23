Почти 15 тысяч жителей края заболели гриппом и ОРВИ

14 886 случаев заболевания гриппом и ОРВИ зафиксировано в Красноярском крае за предыдущую неделю. Такие данные опубликовали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ составила 54,8 на 10 тысяч человек - этот показатель ниже эпидемического порога на 1,6 %. Чаще всего болели дети в возрасте 7-14 лет и взрослые.

«В Красноярске ситуация аналогичная общей ситуации по краю. За отчетную неделю ОРВИ заболели 8404 жителя города», - пояснили в ведомстве.

На данный момент заболеваемость вызвана риновирусами и аденовирусами негриппозной этиологии.

Отметим, что сейчас в Красноярском крае идет прививочная кампания.