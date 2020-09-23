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Эксперты ЦСМ забраковали тушенку из красноярских магазинов

Главная Общество
Красноярск
10:45 23 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Эксперты красноярского ЦСМ впервые проверили качество консервов свиной тушенки. В итоге специалисты обнаружили массовую фальсификацию - под видом тушенки в магазинах продают консервы с костной крошкой и кожей птицы. Состав не соответствует заявленному на упаковке. 

В тушенке нашли камедь, полуочищенный каррагинан, хрящевую и костную крошку, клетчатку, соевые белковые продукты, субпродукты, печень. На самом деле в состав должны входить только свинина, лук, соль, лавровый лист, перец.  

«Практически в каждой забракованной «по белку» банке содержится большое количество жировой и соединительной ткани, в некоторых образцах выявлено наличие костной и хрящевой крошки», - отметили в ЦСМ. 

В мониторинге участвовали следующие образцы: «Байкальская консервная компания» (Новгородская область, город Старая Русса), «Главпродукт» (Орловская область, город Мценск), «Мясничий» (Красноярский край, Емельяновский р-н, п. Солонцы), «Сохраним традиции» (Калининград), «Бийский мясоконсервный комбинат» (Алтайский край), «Мясокомбинат Курганский» (Курганская область, город Курган), «Елинский» (Калинградская область), «Лужский консервный завод» (Ленинградская область), «Великолукский мясокомбинат» (Псковская область), «Мясной завод Алтая» (Алтайский край, г. Бийск), «Барс» (Калининградская область), «Совок» (Калининградская область), «ОВА» (Калининград), «Гродфуд» (Р. Беларусь).

Все 14 образца признаны фальсификатом. 

Фото: ЦСМ

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