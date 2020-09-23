Водолазы компании «КрасКом» законсервировали речной фонтан у о. Посадного

Форсунки, фонари и электрические провода подсветки будут хранить в ремонтно-механическом цехе «КрасКома» до следующей весны. Каждую трубу шести лучей фонтана продули насухо воздухом и закрыли герметичными крышками, чтобы зимой их не порвало изнутри льдинками замерзшей воды.

Напомним, что сотрудники компании «КрасКом» «реанимировали» гидротехническую часть этого водного сооружения в апреле 2018 года в честь 105-летия со дня запуска первого красноярского водопровода, который состоялся 14 сентября 1913 года.

В прошлом году сезон работы краскомовского фонтана начался 2 марта в день открытия Всемирной зимней универсиады-2019.

А подсветить водные струи из реки в цвета российского триколора предложил глава города Красноярска Сергей Еремин во время тестового запуска фонтана в апреле 2018 года:

«Мы начинаем преображать наш город. Участие «КрасКома» в вопросах благоустройства и создания таких необходимых городскому пространству элементов как раз отвечает тем направлениям, которые мы прорабатывали. Фонтанами из водной глади может похвастаться далеко не каждый город. Считаю, что такое колоритное дополнение городского пейзажа подчеркнет образ Красноярска — города, который стоит на большой реке».

Вспомним, как всё начиналось.

Фонтаны из Енисея появились в сентябре 2003 года — их создали к 90-летию красноярского водопровода.

26 апреля 2018 года состоялся технический запуск речных фонтанов, на который приехал Глава города Красноярска Сергей Еремин.

24 августа 2018 года запустили подсветку Коммунального моста. Освещение речного фонтана и моста стало единым целым в цветах российского флага.

2 марта 2019 года в день открытия Всемирной зимней Универсиады речной фонтан приветствовал водным салютом участников и гостей города, которые приехали в Красноярск из самых разных уголков земного шара.

9 мая 2020 г. в день 75-летия Победы в Великой отечественной войне стартовал новый сезон работы фонтана из Енисея.

22 сентября 2020 г. водолазы КрасКом законсервировали фонтан до следующей весны.

Фото: КрасКом

По материалам КрасКома