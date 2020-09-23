Пять новых видов разметки появилось на дорогах края

В этом дорожном сезоне на дорогах Красноярского края появилось пять новых видов разметки. Об этом на своей странице в Instagram сообщил министр транспорта Константин Димитров.

На крутых поворотах по дороге в аэропорт и на трассе Красноярск-Енисейск нанесли импульсные знаки. Они снабжены подсветкой и загораются по цепочке с заданным интервалом, чтобы водитель обратил внимание на крутой поворот.

У парка флоры и фауны «Роев ручей» оборудовали проекционную стоп-линию, которая дублирует красный сигнал светофора на проезжую часть. Там же появилась зебра-разметка в виде животного.

На трассе Еловая-станция Минино в Емельяновском районе в асфальт вмонтированы светящиеся маркеры – таким образом дорожники разделили потоки машин.

Последнее ноу-хау дорожного сезона – проекционная зебра на въезде в поселок Минино.

В КрУДоре отметили, что цель этих нововведений – повысить безопасность дорожного движения.

Фото: vk.com/krudor_2650627