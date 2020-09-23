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Из Красноярска запустят пять новых рейсов

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Красноярск
09:15 23 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Авиакомпания Nordwind откроет пять новых правлений из аэропорта Красноярска. Пассажиры смогут улететь прямыми рейсами в Улан-Удэ, Тюмень, Иркутск, Новый Уренгой и Уфу. Обслуживать маршруты будут самолеты Embraer 190. Начало полетной программы запланировано на 26 октября.

Ранее представители аэропорта Улан-Удэ сообщали, что самолеты Nordwind из Красноярска будут приземляться в воздушной гавани «Байкал» дважды в неделю, а стоимость билетов составит около 3,5 тысяч рублей.

Отметим, что авиакомпания «ИрАэро» открывает рейсы в Томск и Красноярск из крупнейшего города Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Нового Уренгоя. Полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100. 

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