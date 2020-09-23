В Красноярске резко испортится погода

В Красноярске закончилось бабье лето. На смену 20-градусному теплу пришло похолодание. По информации Среднесибирского УГМС, в среду, 23 сентября, температура не поднимется выше +13…+15°С, ожидается дождь и ветер до 12 м/с.

«В Туруханском районе местами ожидаются порывы юго-западного ветра 15-18 м/с, днем в горах южных районов Красноярского края сильные дожди, на юге Таймырского МР ожидается высокая пожарная опасность IV класса», - предупредили в пресс-службе Среднесибирского УГМС.

В четверг и пятницу в Красноярске Гидрометцентр прогнозирует до +16°С. Температура будет постепенно снижаться. В воскресенье, 27 сентября, похолодает до +10°С. Ночью около +4°С. Небольшой дождь будет идти всю неделю.