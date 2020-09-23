23 сентября
Красноярск
погода +10 °C
76.27
 
€ 89.48
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске резко испортится погода

Главная Общество
Красноярск
08:30 23 Сентября 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярске закончилось бабье лето. На смену 20-градусному теплу пришло похолодание. По информации Среднесибирского УГМС, в среду, 23 сентября, температура не поднимется выше +13…+15°С, ожидается дождь и ветер до 12 м/с.

«В Туруханском районе местами ожидаются порывы юго-западного ветра 15-18 м/с, днем в горах южных районов Красноярского края сильные дожди, на юге Таймырского МР ожидается высокая пожарная опасность IV класса», - предупредили в пресс-службе Среднесибирского УГМС.

В четверг и пятницу в Красноярске Гидрометцентр прогнозирует до +16°С. Температура будет постепенно снижаться. В воскресенье, 27 сентября, похолодает до +10°С. Ночью около +4°С. Небольшой дождь будет идти всю неделю.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Пять новых видов разметки появилось на дорогах края

Пять новых видов разметки появилось на дорогах края

23 Сентября 2020 г.
Цель нововведений – повысить безопасность дорожного движения
Новости Красноярска: Из Красноярска запустят пять новых рейсов

Из Красноярска запустят пять новых рейсов

23 Сентября 2020 г.
Начало новой летной программы запланировано с 26 октября
Новости Красноярска: Красноярский край снимает особый противопожарный режим

Красноярский край снимает особый противопожарный режим

22 Сентября 2020 г.
Он перестанет действовать с 23 сентября
Новости Красноярска: Левобережный оператор помог волонтерам вывезти 500 кг мусора с острова Отдыха

Левобережный оператор помог волонтерам вывезти 500 кг мусора с острова Отдыха

22 Сентября 2020 г.
Добровольцы привели в порядок берег Енисея в районе дворца спорта им. Ивана Ярыгина
Новости Красноярска: Красноярцев предупреждают о риске пожаров – горят электроприборы и сухая трава

Красноярцев предупреждают о риске пожаров – горят электроприборы и сухая трава

22 Сентября 2020 г.
Сейчас велика вероятность возникновения пожаров
Новости Красноярска: В Николаевке до 4 октября ограничено движение транспорта

В Николаевке до 4 октября ограничено движение транспорта

22 Сентября 2020 г.
Там ведется ремонт теплосетей
Новости компаний
23/09
Водолазы компании «КрасКом» законсервировали речной фонтан у о. Посадного
22/09
СФУ открывает продленку для младших школьников
22/09
СГК подготовила трубы Красноярской ТЭЦ-2 к установке датчиков контроля за выбросами
21/09
Какие цифровые технологии внедряют дочерние компании Сбербанка: рассказали на форуме «ПРОФ-IT»
18/09
Готов корпус первого электрофильтра на Красноярской ТЭЦ-1
17/09
В СФУ установили биометрическую систему распознавания лиц
17/09
Новые сети СГК на красноярском правобережье позволят заместить две котельные на левом берегу
16/09
Красноярцы более 3,5 тысяч раз оплатили квитанции за детский сад на почте
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске ведутся поиски без вести пропавшей девушки на иномарке

В Красноярске ведутся поиски без вести пропавшей девушки на иномарке

18 Сентября 2020 г.
Она выехала из микрорайона Солнечный на машине и пропала
Новости Красноярска: В Красноярском крае ведутся поиски трех пропавших подростков

В Красноярском крае ведутся поиски трех пропавших подростков

21 Сентября 2020 г.
Волонтеры просят помощи
Новости Красноярска: Экс-министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов задержан за взятку

Экс-министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов задержан за взятку

18 Сентября 2020 г.
По делу проходит его родной брат как посредник в получении взятки
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru