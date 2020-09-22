Красноярский край снимает особый противопожарный режим

Региональное правительство приняло решение об отмене особого противопожарного режима в Красноярском крае. Он перестанет действовать с 23 сентября.

Ограничительные меры для населения в центральных и южных районах края ввели 14 апреля. Жителям запрещали разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы. Главная цель – минимизировать число лесных пожаров по вине человека. Теперь ситуация в лесах стабилизировалась и власти снимают все ограничения.

«Органы местной власти и сотрудники пожарной охраны во время весенне-летнего пожароопасного периода приняли все необходимые меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, прилегающих к лесам», - отметили в пресс-службе краевого правительства.

По данным Лесопожарного центра на 22 сентября, лесных пожаров в Красноярском крае не зарегистрировано.