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Красноярцев предупреждают о риске пожаров – горят электроприборы и сухая трава

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Красноярск
12:36 22 Сентября 2020
предупреждение, пожары, опасность, жилье
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Температура воздуха становится ниже, жители частного сектора начинают топить печи, в квартирах используют электроприборы. В это время велика вероятность возникновения пожаров.

С начала года в городе зарегистрировано 1632 пожара, из них в жилом секторе - 343 случая. В огне погибло 22 человека, получили травмы и ожоги различной степени тяжести 29 человек. Для сравнения: в прошлом году за такое же время погибло 34 и пострадало 29 человек.

Одна из причин возникновения пожаров в жилых помещениях – короткое замыкание в электропроводке. Изношенные электросети зачастую не выдерживают повышенных нагрузок, осенью они увеличиваются.

​В главном управлении ГО, ЧС и ПБ напоминают основные правила безопасности:

- всегда следите за исправностью электропроводки, электрических приборов и техники, а также за целостностью изоляции;
- запрещается одновременно включать в электросеть несколько мощных потребителей тока;
- удлинители после использования их следует отключать от розетки;
нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через деревянные пороги;
- запрещается оставлять включенные приборы без присмотра.

По статистике около 10% пожаров возникают из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, поэтому напоминаем меры предосторожности: 

​​- перед началом отопительного сезона необходимо проверить и прочистить дымоходы от сажи;
- при топке не допускать перегрева печи;
- остатки продуктов горения (золу и шлак) необходимо тщательно заливать водой и складировать в специально отведенное место. Категорически запрещено выбрасывать горящие или горячие отходы.

Неубранная сухая листва и трава осенью – еще одна причина возникновения пожаров, особенно на дачных участках. Мусор и сухую растительность следует убирать в специально отведенные места. Рекомендуется иметь в доступном месте первичные средства пожаротушения: бочку с водой, ведро, лопату, огнетушитель.

​Напомним, что на территории города запрещается разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы. За нарушение этих требований предусмотрены штрафы:
- для граждан: от 2 до 3 тысяч рублей;
- для должностных лиц:  от 6 до 15 тысяч рублей;
​​- для юридических лиц: от 150 до 200 тысяч рублей.

По материалам пресс-службы администрации г. Красноярска

Общество / НОВОСТИ
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