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Главу Ачинского района отстранили от должности

Главная Общество
Красноярск
12:14 22 Сентября 2020
общество, красноярск
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Краевой суд до 15 октября отстранил от должности главу Ачинского района Евгения Розанчугова - его подозревают в халатности при покупке жилья для сирот.

Высшая инстанция по ходатайству следствия отстранила фигуранта уголовного дела от обязанностей главы района, подтвердили журналистам в пресс-службе краевого суда. 

По версии силовиков, чиновник в 2016-2018 годы приобрел квартиры для детей-сирот При этом он не дал указания о проведении обязательной экспертизы жилых помещений. В итоге восемь квартир оказались непригодными для проживания. Их купили за 6,7 млн рублей. 

 

Суд избрал меру пресечения чиновнику в виде запрета определенных действий на 28 суток.

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