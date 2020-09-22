Главу Ачинского района отстранили от должности

Краевой суд до 15 октября отстранил от должности главу Ачинского района Евгения Розанчугова - его подозревают в халатности при покупке жилья для сирот.

Высшая инстанция по ходатайству следствия отстранила фигуранта уголовного дела от обязанностей главы района, подтвердили журналистам в пресс-службе краевого суда.

По версии силовиков, чиновник в 2016-2018 годы приобрел квартиры для детей-сирот При этом он не дал указания о проведении обязательной экспертизы жилых помещений. В итоге восемь квартир оказались непригодными для проживания. Их купили за 6,7 млн рублей.

Суд избрал меру пресечения чиновнику в виде запрета определенных действий на 28 суток.