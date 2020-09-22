В аэропорту Красноярска можно сдать тест на коронавирус

Воздушная гавань Красноярска вслед за российскими аэропортами открыла кабинет сдачи биоматериала на коронавирус. Забор проб для лабораторного исследования производится методом ПЦР.

«ПЦР-тестирование происходит путем взятия мазков из зева и носа пациента. Данный тест необходимо сдавать всем гражданам РФ, прибывающих из-за рубежа», - рассказали в аэропорту.

Результат пассажир получит максимум через три дня после сдачи теста. Эту справку он сможет прикрепить на портале госуслуг.

Процедура займет около 15 минут. Услуга платная - три тысячи рублей за один тест. Сдать анализ не смогут пассажиры с симптомами ОРВИ, а также те, кто был в контакте с заболевшим менее 14 дней назад.

Фото: vk.com/kja.aero