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В аэропорту Красноярска можно сдать тест на коронавирус

Главная Общество
Красноярск
11:42 22 Сентября 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Воздушная гавань Красноярска вслед за российскими аэропортами открыла кабинет сдачи биоматериала на коронавирус. Забор проб для лабораторного исследования производится методом ПЦР. 

«ПЦР-тестирование происходит путем взятия мазков из зева и носа пациента. Данный тест необходимо сдавать всем гражданам РФ, прибывающих из-за рубежа», - рассказали в аэропорту. 

Результат пассажир получит максимум через три дня после сдачи теста. Эту справку он сможет прикрепить на портале госуслуг. 

Процедура займет около 15 минут. Услуга платная - три тысячи рублей за один тест. Сдать анализ не смогут пассажиры с симптомами ОРВИ, а также те, кто был в контакте с заболевшим менее 14 дней назад.

Фото: vk.com/kja.aero

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