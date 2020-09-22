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СФУ открывает продленку для младших школьников

Главная Общество
Красноярск
11:30 22 Сентября 2020
красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В Сибирском федеральном университете начинает работу группа продленного дня для детей 1–6-х классов. Занятия будут проходить с понедельника по пятницу, с 13:00 до 18:00 на базе физико-математической школы. Заниматься организацией продленки будет «Научное пространство RAZOOM» — специализированная площадка, организующая обучающие события для школьников.

По словам куратора площадки RAZOOM Маргариты Кузнецовой, школьники будут разделены на две группы:

  • младшая группа (1–3-е классы);
  • старшая группа (4–6-е классы).

«В младшей группе занятия больше ориентированы на общеразвивающую направленность, предусмотрены игры. В старшей группе мы делаем упор на выполнение домашних заданий и объяснение предметов, которые ребенок не до конца понимает в школе. Например, физики, биологии, математики. Все занятия ведут профильные студенты старших курсов СФУ», - отметила Маргарита Кузнецова. 

Добавим, что в течение дня ребенка покормят дважды. Меню составлено с учетом предписаний Роспотребнадзора. 

Фото: СФУ

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