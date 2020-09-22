22 сентября
Красноярск
76.04
 
€ 90.01
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Сбербанк организовал лекции по цифровизации в крупнейших вузах Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
08:41 22 Сентября 2020
вуз, вузы, образование, специалисты, банк
версия для печати Ico_print

15 и 16 сентября для студентов крупнейших вузов в Красноярске состоялись лекции по цифровизации от представителей ведущих компаний экосистемы Сбербанка.

В Сибирском федеральном университете прошла научно-популярная публичная лекция «Биометрия и речевые технологии в эпоху пост-COVID». Слушателями лектория стали студенты Института информационных и космических технологий. Спикером выступил Андрей Хрулёв — директор по бизнес-развитию направления биометрических систем группы компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбербанка).

«Я хотел рассказать в рамках лекции о тех условиях, с которыми мы столкнулись в 2020 году. Как возникновение пандемии и новые условия стали вызовом для современных информационных технологий, какой импульс они получили. Как помогли нам преодолеть пик пандемии и снизить нагрузку на медицинскую сферу, помогая устраивать удалённую работу и жизнь. Как эти технологии трансформировались в пост-COVID эпоху, какие новые тренды появились и куда мы начинаем двигаться в окружении этих технологий искусственного интеллекта», — прокомментировал Андрей Хрулёв своё выступление перед студентами.

В СибГУ им. М.Ф. Решетнева прошла открытая лекция VisionsLabs «Практические кейсы применения биометрических технологий».  Приглашенный гость - Илья Романов, коммерческий директор компании VisionLabs. Он рассказал студентам и преподавателям о самых последних веяниях в таких сферах, как биометрическая аутентификация и компьютерное зрение. Лектор поделился со слушателями опытом, полученным при реализации крупных проектов в Московском метрополитене и развитии концепции «Умный город», включающей в себя автоматическое распознавание правонарушений дорожного движения, поиск разыскиваемых лиц и другие направления.

Сбербанк организовал лекции по цифровизации в крупнейших вузах Красноярского края

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка:

«Наши партнёры – вузы Красноярского края, активно идут навстречу в организации интересных проектов, вместе запускаем в жизнь новые цифровые системы. Но мы не останавливаемся только на этом, для нас важно информировать подрастающее поколение о современных разработках, обучать цифре студентов и преподавателей, вовлекать как можно больше участников в процессы, позволяющие сделать нашу жизнь более удобной и безопасной»

 

В статье упоминаются:
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярские врачи уехали в Крым лечить больных коронавирусом

Красноярские врачи уехали в Крым лечить больных коронавирусом

22 Сентября 2020 г.
Медики работают в «красной зоне»
Новости Красноярска: Педагог гимназии «Универс» заразилась коронавирусом

Педагог гимназии «Универс» заразилась коронавирусом

22 Сентября 2020 г.
Все ее ученики отправлены на дистанционное обучение
Новости Красноярска: В Красноярске возобновляют строительство домов на Баумана, Караульной и Прибойной

В Красноярске возобновляют строительство домов на Баумана, Караульной и Прибойной

22 Сентября 2020 г.
Застройщик заявил об этом на заседании в Минстрое
Новости Красноярска: Красноярцев пустили за руль мусоровоза и рассказали про сортировку ТКО

Красноярцев пустили за руль мусоровоза и рассказали про сортировку ТКО

21 Сентября 2020 г.
В Центральном парке прошел экологический фестиваль
Новости Красноярска: В «Роевом ручье» детенышей пингвинов впервые выпустили в бассейн

В «Роевом ручье» детенышей пингвинов впервые выпустили в бассейн

21 Сентября 2020 г.
Процесс сняли на видео
Новости Красноярска: Объявлена дата начала отопительного сезона в Красноярске

Объявлена дата начала отопительного сезона в Красноярске

21 Сентября 2020 г.
Около 100 зданий уже подключены к отоплению
Новости компаний
21/09
Какие цифровые технологии внедряют дочерние компании Сбербанка: рассказали на форуме «ПРОФ-IT»
18/09
Готов корпус первого электрофильтра на Красноярской ТЭЦ-1
17/09
В СФУ установили биометрическую систему распознавания лиц
17/09
Новые сети СГК на красноярском правобережье позволят заместить две котельные на левом берегу
16/09
Красноярцы более 3,5 тысяч раз оплатили квитанции за детский сад на почте
15/09
В Сбербанке стартовал ЭКОпроект «Уборка диких мест»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Экс-министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов задержан за взятку

Экс-министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов задержан за взятку

18 Сентября 2020 г.
По делу проходит его родной брат как посредник в получении взятки
Новости Красноярска: В Красноярск вернется 20-градусное тепло

В Красноярск вернется 20-градусное тепло

21 Сентября 2020 г.
К выходным резко похолодает
Новости Красноярска: В Красноярском крае ведутся поиски трех пропавших подростков

В Красноярском крае ведутся поиски трех пропавших подростков

21 Сентября 2020 г.
Волонтеры просят помощи
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru