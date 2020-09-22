Сбербанк организовал лекции по цифровизации в крупнейших вузах Красноярского края

15 и 16 сентября для студентов крупнейших вузов в Красноярске состоялись лекции по цифровизации от представителей ведущих компаний экосистемы Сбербанка.

В Сибирском федеральном университете прошла научно-популярная публичная лекция «Биометрия и речевые технологии в эпоху пост-COVID». Слушателями лектория стали студенты Института информационных и космических технологий. Спикером выступил Андрей Хрулёв — директор по бизнес-развитию направления биометрических систем группы компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбербанка).

«Я хотел рассказать в рамках лекции о тех условиях, с которыми мы столкнулись в 2020 году. Как возникновение пандемии и новые условия стали вызовом для современных информационных технологий, какой импульс они получили. Как помогли нам преодолеть пик пандемии и снизить нагрузку на медицинскую сферу, помогая устраивать удалённую работу и жизнь. Как эти технологии трансформировались в пост-COVID эпоху, какие новые тренды появились и куда мы начинаем двигаться в окружении этих технологий искусственного интеллекта», — прокомментировал Андрей Хрулёв своё выступление перед студентами.

В СибГУ им. М.Ф. Решетнева прошла открытая лекция VisionsLabs «Практические кейсы применения биометрических технологий». Приглашенный гость - Илья Романов, коммерческий директор компании VisionLabs. Он рассказал студентам и преподавателям о самых последних веяниях в таких сферах, как биометрическая аутентификация и компьютерное зрение. Лектор поделился со слушателями опытом, полученным при реализации крупных проектов в Московском метрополитене и развитии концепции «Умный город», включающей в себя автоматическое распознавание правонарушений дорожного движения, поиск разыскиваемых лиц и другие направления.

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка: