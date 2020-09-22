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Красноярские врачи уехали в Крым лечить больных коронавирусом

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Красноярск
10:10 22 Сентября 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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ФМБА направило в Крым бригаду из 28 медиков для работы в ковидном стационаре. В число командированных в Симферополь врачей вошли медики из Красноярска и Железногорска. Они будут работать в «красной зоне» в госпитале на базе местной больницы №7. Там создано более 400 мест для пациентов с COVID-19.

В планах развернуть в Крыму еще один инфекционный госпиталь. В республике отмечают рост заболеваемости коронавирусом. Подтверждено 3650 случаев заражения, скончались 47 человек.

Для работы в ковидных стационарах в Крым выехали медики из Омска, Новосибирска, Северска и Ангарска.

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