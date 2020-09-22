Красноярские врачи уехали в Крым лечить больных коронавирусом

ФМБА направило в Крым бригаду из 28 медиков для работы в ковидном стационаре. В число командированных в Симферополь врачей вошли медики из Красноярска и Железногорска. Они будут работать в «красной зоне» в госпитале на базе местной больницы №7. Там создано более 400 мест для пациентов с COVID-19.

В планах развернуть в Крыму еще один инфекционный госпиталь. В республике отмечают рост заболеваемости коронавирусом. Подтверждено 3650 случаев заражения, скончались 47 человек.

Для работы в ковидных стационарах в Крым выехали медики из Омска, Новосибирска, Северска и Ангарска.