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В Красноярске возобновляют строительство домов на Баумана, Караульной и Прибойной

Главная Общество
Красноярск
09:10 22 Сентября 2020
общество, красноярск, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Застройщик СУ-208 возобновил работы на строительных площадках домов по ул. Баумана, 6, ул.Караульная, 2 и ул.Прибойная, 37Г. Об этом сообщил представитель застройщика Михаил Якименок на заседании в краевом Минстрое.

Возобновить работы позволила договоренность с подрядными организациями на отсрочку по оплате. Кроме того, следователи готовы снять арест на имущество компании, в случае если правительство подтвердит объемы и стоимость выполненных работ.

«Если на стройплощадках сохранится стагнация, права дольщиков восстановит уже запущенный федеральный механизм защиты прав участников долевого строительства», - сообщили в пресс-службе министерства строительства Красноярского края.

Отметим, что таким механизмом является федеральный Фонд защиты прав граждан- участников долевого строительства. Он уже достраивает дома на ул. Шевченко, а ранее выплатил компенсации дольщикам СК «Реставрация». Кроме того, на средства Фонда достроят многоэтажки «Сибстройинвеста» на ул. Грунтовой, 28А.

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