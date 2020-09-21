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Красноярцев пустили за руль мусоровоза и рассказали про сортировку ТКО

Главная Общество
Красноярск
18:15 21 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярцев пустили за руль мусоровоза. Это стало возможным на экологическом фестивале «Эколайф», который 10 сентября прошел в Центральном парке.
На площадке, организованной «Красноярской рециклинговой компанией», все желающие могли «порулить» современной техникой для вывоза ТКО. Посетители активно фотографировались за рулем, а также узнавали все детали работы уборочной техники.

Кроме того, специалисты компании рассказали всем желающим о сортировке мусора, а также собрали заявки от неравнодушных жителей на установку в их дворах специальных контейнеров под пластиковые отходы, а также стекло. В качестве примера важности отдельного сбора отходов красноярцам показали дробленый пластик. Многие, как оказалось, и не знали, что вторичная переработка может превратить его в новую тару и даже волокно для одежды.

«Главная задача таких мероприятий - экологическое воспитание. Это часть нашей большой работы. Люди должны понимать и привыкать к тому, что мусор важно накапливать раздельно, чтобы его можно было в дальнейшем перерабатывать. Наша компания занимается установкой сеток для сбора пластика и стекла. В 2020 году мы отправили на переработку уже более 100 тонн пластика. И готовы продолжать эту работу. Нужно начинать с себя, поэтому мы призываем всех присоединиться и собирать мусор правильно», - рассказал исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким.

До конца года, по словам Кима, «КРК» установит во дворах левого берега Красноярска еще 300 сеток для сбора пластика и контейнеры под стекло.

«Ресурсы планеты ограничены, поэтому важно поднять культуру сортировки вторсырья, культуру осознанного потребления. Сортировка отходов – отдельный сбор пластика, бумаги, использование эко-шоперов, эко-мешочков при покупке товаров. Все это может помочь сделать нашу жизнь более правильной и разумной. Я не покупаю пластик, использую эко-сумки, многоразовые мешочки под фрукты и другие продукты. Это не особенно усложняет жизнь, и со временем превращается в хорошую привычку», - поделилась начальник экологического управления организации «Городские реновации» Ксения Хоцинская.

Чтобы подать заявку на установку в своем дворе специальных контейнеров под пластик и стекло, нужно обратиться в свою УК или ТСЖ. Либо напрямую позвонить в «Красноярскую рециклинговую компанию» по номеру 8-950-437-27-44.

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