21 сентября
Красноярск
погода +15 °C
76.04
 
€ 90.01
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярские проекты заняли призовые места на Всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT»

Главная Общество
Красноярск
18:14 21 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
версия для печати Ico_print

Два красноярских проекта завоевали вторые места на VIII Всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT». Масштабное событие в сфере информационных технологий впервые проходило в Красноярске. В номинации «Здравоохранение» в число лучших жюри включило проект красноярской краевой больницы, посвященный региональной телемедицинской системе по мониторингу пневмоний. Также второе место на конкурсе в номинации «Сельское хозяйство» занял проект красноярцев об учете сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения.

Всего Красноярский край направил на конкурс 11 заявок. Это проекты в сферах здравоохранения, государственного и муниципального управления, предпринимательства, социальной поддержки. В финале за победу боролись 49 проектов со всей страны в 11 номинациях.

«Лидером по количеству выигранных статуэток стал Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, одержавший четыре победы. Дважды победу праздновали Санкт-Петербург и Тюменская область. Еще по четырем номинациям победители были определены без очной защиты», - сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития Красноярского края. 

Совместно с конкурсом «ПРОФ-IT» в Красноярске прошел и VIII Всероссийский форум IT-сферы. Участниками события стали 500 делегатов из 58 регионов России. В числе вип-гостей были заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев, заместитель Минцифры Олег Качанов, директор департамента цифровой трансформации Министерства спорта России Анастасия Ромась.

На форуме участники обсуждали реализацию нацпроекта «Цифровая экономика РФ» и национальной цели «Цифровая трансформация» на период до 2030 года. На дискуссионных площадках форума обсуждались проекты в сфере здравоохранения, цифровой безопасности, создание Центров управления регионами в субъектах России.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцев пустили за руль мусоровоза и рассказали про сортировку ТКО

Красноярцев пустили за руль мусоровоза и рассказали про сортировку ТКО

21 Сентября 2020 г.
В Центральном парке прошел экологический фестиваль
Новости Красноярска: В «Роевом ручье» детенышей пингвинов впервые выпустили в бассейн

В «Роевом ручье» детенышей пингвинов впервые выпустили в бассейн

21 Сентября 2020 г.
Процесс сняли на видео
Новости Красноярска: Объявлена дата начала отопительного сезона в Красноярске

Объявлена дата начала отопительного сезона в Красноярске

21 Сентября 2020 г.
Около 100 зданий уже подключены к отоплению
Новости Красноярска: Красноярский край преодолел порог в 19 тысяч заболевших COVID-19

Красноярский край преодолел порог в 19 тысяч заболевших COVID-19

21 Сентября 2020 г.
Зарегистрировано 534 жертвы коронавируса
Новости Красноярска: В Ленинском районе Красноярска выбрали самый красивый двор многоквартирного дома

В Ленинском районе Красноярска выбрали самый красивый двор многоквартирного дома

21 Сентября 2020 г.
Это двор дома по ул. Инструментальная, 3
Новости Красноярска: В Красноярском крае ведутся поиски трех пропавших подростков

В Красноярском крае ведутся поиски трех пропавших подростков

21 Сентября 2020 г.
Волонтеры просят помощи
Новости компаний
21/09
Какие цифровые технологии внедряют дочерние компании Сбербанка: рассказали на форуме «ПРОФ-IT»
18/09
Готов корпус первого электрофильтра на Красноярской ТЭЦ-1
17/09
В СФУ установили биометрическую систему распознавания лиц
17/09
Новые сети СГК на красноярском правобережье позволят заместить две котельные на левом берегу
16/09
Красноярцы более 3,5 тысяч раз оплатили квитанции за детский сад на почте
15/09
В Сбербанке стартовал ЭКОпроект «Уборка диких мест»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Задержан глава Ачинского района

Задержан глава Ачинского района

16 Сентября 2020 г.
Его подозревают в халатности при покупке жилья для сирот
Новости Красноярска: Со дна Енисея в Красноярске подняли обломок военного бомбардировщика

Со дна Енисея в Красноярске подняли обломок военного бомбардировщика

21 Сентября 2020 г.
Самолет потерпел крушение в 1943 году
Новости Красноярска: В Красноярске десять студентов СФУ госпитализированы с коронавирусом

В Красноярске десять студентов СФУ госпитализированы с коронавирусом

17 Сентября 2020 г.
Все заболевшие учатся на разных направлениях
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru