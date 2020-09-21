Красноярские проекты заняли призовые места на Всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT»

Два красноярских проекта завоевали вторые места на VIII Всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT». Масштабное событие в сфере информационных технологий впервые проходило в Красноярске. В номинации «Здравоохранение» в число лучших жюри включило проект красноярской краевой больницы, посвященный региональной телемедицинской системе по мониторингу пневмоний. Также второе место на конкурсе в номинации «Сельское хозяйство» занял проект красноярцев об учете сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения.

Всего Красноярский край направил на конкурс 11 заявок. Это проекты в сферах здравоохранения, государственного и муниципального управления, предпринимательства, социальной поддержки. В финале за победу боролись 49 проектов со всей страны в 11 номинациях.

«Лидером по количеству выигранных статуэток стал Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, одержавший четыре победы. Дважды победу праздновали Санкт-Петербург и Тюменская область. Еще по четырем номинациям победители были определены без очной защиты», - сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития Красноярского края.

Совместно с конкурсом «ПРОФ-IT» в Красноярске прошел и VIII Всероссийский форум IT-сферы. Участниками события стали 500 делегатов из 58 регионов России. В числе вип-гостей были заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев, заместитель Минцифры Олег Качанов, директор департамента цифровой трансформации Министерства спорта России Анастасия Ромась.

На форуме участники обсуждали реализацию нацпроекта «Цифровая экономика РФ» и национальной цели «Цифровая трансформация» на период до 2030 года. На дискуссионных площадках форума обсуждались проекты в сфере здравоохранения, цифровой безопасности, создание Центров управления регионами в субъектах России.