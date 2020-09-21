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В «Роевом ручье» детенышей пингвинов впервые выпустили в бассейн

Главная Общество
Красноярск
17:31 21 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Детенышей пингвинов Жоры и Рэмки, которые появились на свет в парке флоры и фауны «Роев ручей» в конце июля, впервые выпустили в открытый бассейн. Водные процедуры пришлись малышам по нраву, хотя погружались в воду они с опаской. Зоологи «Роева ручья» считают, что знакомство пингвинят с бассейном прошло успешно. 

«Их двое, поэтому им было гораздо легче. Они быстро поняли, что такое бассейн, и как из него выходить. Также мы увидели, как взрослые пингвины, не трогают пингвинят. А пингвины-подростки, которые еще не обзавелись потомством, наоборот, подщипывают малышей. В общем, все, как у людей», — рассказала заведующая отделом орнитологии парка флоры и фауны «Роев ручей» Ирина Воронцова. 

В соцсетях пресс-служба парка флоры и фауны поделилась видео первого купания пингвинят. Наблюдать за этим событием могли все посетители красноярского зоопарка.

Видео: «Роев ручей»

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