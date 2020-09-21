Объявлена дата начала отопительного сезона в Красноярске

Глава Красноярска Сергей Еремин подписал постановление о начале отопительного сезона. Массовое подключение городских зданий к централизованному отоплению начнется с 23 сентября, когда среднесуточная температура в течение пяти дней подряд будет ниже +8 градусов.

При этом некоторые объекты в Красноярске уже отапливаются. По данным департамента городского хозяйства, в 100 зданиях батареи теплые – в основном это детские сады, школы и соцобъекты. В мэрии напоминают, что в один день подключить все многоэтажки города к отоплению не получится – во всех квартирах должно появиться тепло в течение 10 дней, то есть до 2 октября.

«Система центрального отопления в Красноярске устроена так, что ее запуск – процесс постепенный. После открытия задвижек на ТЭЦ, котельных и других теплоисточниках, тепло доходит до потребителей в течение нескольких дней, и чтобы выйти на нормативные параметры теплоснабжения требуется время», - пояснили в пресс-службе администрации.

Если после 2 октября в квартире так и не появится отопление, необходимо сообщить об этом в службу 005. Обычно батареи остаются холодными из-за завоздушенных стояков в отдельных квартирах – эту проблему устранит управляющая компания.