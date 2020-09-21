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В Ленинском районе Красноярска выбрали самый красивый двор многоквартирного дома

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Красноярск
14:10 21 Сентября 2020
благоустройство, красноярск, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Самым лучшим двором Ленинского района Красноярска эксперты конкурсной комиссии признали пространство у многоквартирного дома по ул. Инструментальная,3. Преображать территорию около своей многоэтажки жители стали всего два года назад, а уже победители районного этапа конкурса «Самый благоустроенный район».

Председатель дома Валентина Свердлова сначала просто хотела украсить пустырь – высаживала цветы, травы и кустарники. Теперь в ее цветнике георгины, гладиолусы, гортензии, розы, лилии, рудбекия, астры, мальва, бархатцы, шафраны. Энтузиазмом женщины заразились и соседи – в итоге двор превратился в цветущий сад, рассказали в пресс-службе администрации Ленинского района Красноярска. Жители украсили цветники оригинальными поделками, созданными из самых простых материалов – пластиковых бутылок, деревяшек и камней. В правобережном дворике своими силами жильцы сделали альпийскую горку и декоративный пруд.

Самым зеленым двором Ленинского района признали двор дома по пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 68. Собственники квартир за несколько лет высадили там рябины, сирень, черемуху маака, краснолистные яблони. Двор украшают жасмины, барбарис, розы, спирея, гортензии, пеларгония, дербенник, колеусы, астильба, турецкая гвоздика. Особая гордость садоводов – цветущий рододендрон.

«Своими идеями, поступками красноярцы преображают город, создают в нём особую атмосферу во благо всех жителей, - говорит мэр Красноярска Сергей Еремин. -  Убеждён в том, что неравнодушные красноярцы должны чувствовать в лице города надёжную опору. Неслучайно в этом году в поддержку идей жителей по благоустройству мы вложили порядка 50 млн руб».

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