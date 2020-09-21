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«Норникель» поддержит полезные соцпроекты на 155 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
12:29 21 Сентября 2020
общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Компания «Норникель» проводит конкурс социальных проектов. Лучшие полезные общественные инициативы получат гранты от 100 тысяч рублей до 6,5 млн рублей . Общий грантовый фонд – 155 млн рублей. 

В конкурсе примут участие некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, а также корпоративные волонтеры предприятий «Норникеля».  Инициативы участников должны распространяться на территории, где расположены активы предприятия. Это Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий район, Мончегорск и Печенгский район Мурманской области, Читу и Газимуро-Заводский район Забайкальского края.

Как и в прошлом году организаторы решили оставить 9 номинаций: развитие волонтерского движения и социальной поддержки наименее защищенных слоев населения, внедрение новых методик и технологий работы с детьми, подростками и молодежью, благоустройство и реконструкцию общественных пространств, сохранение и возрождение культурного наследия, пропаганду здорового образа жизни, формирование экологической культуры и повышение качества услуг некоммерческих организаций. Тематика конкурса посвящена цифровым технологиям. 

«В новом конкурсе мы предложили участникам подумать об использовании цифровых технологий для реализации проектов.  Опыт проведения мероприятий в период пандемии показал, что такие проекты обладают преимуществом: в одном онлайн-пространстве можно собрать участников из разных городов и поселков, привлечь уникальных экспертов, сэкономить ресурсы, получить моментальную обратную связь в виде вопросов и комментариев и быстро отреагировать на запросы целевой аудитории и изменение ситуации», - отметила  Светлана Ивченко, директор департамента социальной политики «Норникеля». 

Для подачи заявок доступна платформа www.nncharity.ru. Они принимаются до 2 ноября 2020 года. Участники смогут посмотреть видеоинстукцию по заполнению заявок на гранты. Организаторы подготовили для участников семинары, консультации и онлайн-интенсив, где все желающие смогут разобрать проблематику и социальные эффекты проектов. 

Для представителей коренных народов Севера в поселках Караул, Носок и Хатанга эксперты проведут выездные семинары и мастер-классы по заполнению заявки на конкурс. В компании отметили, что  улучшение качества жизни коренных народов, проживающих на полуострове Таймыр, — особо важное направление. 

Добавим, что итоги будут известны 28 декабря 2020 года. Конкурс соцпроектов является частью  благотворительной программы «Мир новых возможностей», которая реализуется «Норникелем» с 2014 года. За шесть лет поступило 2 509 заявок, из которых было поддержано 639 проектов на сумму 664,4 млн рублей.

По материалам компании «Норникель»

Фото: sgnorilsk.ru

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