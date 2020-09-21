Из-за теплой погоды в Красноярске активизировались клещи

В Красноярском крае с наступлением теплой погоды активизировались клещи. За прошедшую неделю членистоногие покусали 14 жителей региона, в том числе четыре ребенка.

«Это в 1,8 раз выше уровня обращаемости на предыдущей неделе. Случаи присасывания клещей зарегистрированы на территории шести районов Красноярского края», - пояснили в Роспотребназдоре.

В Красноярске жалоб на клещей на прошлой неделе не было. Всего с апреля зарегистрировано 15 985 случаев присасывания членистоногих.

В ведомстве отметили, что клещи до сих пор активны в лесных массивах. Их активность сохранится до октября.