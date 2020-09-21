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Из-за теплой погоды в Красноярске активизировались клещи

Главная Общество
Красноярск
12:19 21 Сентября 2020
красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае с наступлением теплой погоды активизировались клещи. За прошедшую неделю членистоногие покусали 14 жителей региона, в том числе четыре ребенка. 

«Это в 1,8 раз выше уровня обращаемости на предыдущей неделе. Случаи присасывания клещей зарегистрированы на территории шести районов Красноярского края», - пояснили в Роспотребназдоре. 

В Красноярске жалоб на клещей на прошлой неделе не было. Всего с апреля зарегистрировано 15 985 случаев присасывания членистоногих. 

В ведомстве отметили, что клещи до сих пор активны в лесных массивах. Их активность сохранится до октября. 

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