Со дна Енисея в Красноярске подняли обломок военного бомбардировщика

Члены РГО подняли со дна Енисея обломок военного бомбардировщика А-20 «Бостон». Самолет был поставлен в Советский Союз по программе «Аляска-Сибирь», а в апреле 1943 года потерпел крушение, рухнув в Енисей в районе железнодорожного моста.

Чтобы найти обломки, исследователи применили современное водолазное оборудование и металлоискатели. На глубине четырех метров был найден элемент обшивки бомбардировщика, сообщил на своей странице в соцсетях журналист Владислав Власов. Является ли деталь частью военного бомбардировщика, установят историки и криминалисты.

«За долгие годы, прошедшие с момента авиакатастрофы, сильно изменилось русло Енисея, дно, и прилегающая территория. Во время подсыпки и укрепления берега, большая часть дна была также засыпана галькой. В такой ситуации обнаружение даже одного обломка – это большое дело, дань памяти погибшим советским летчикам. В составе экипажа самолета находилось четыре человека, среди которых был наш земляк, сержант Чижик Владимир Маркович, из села Подсинее в Хакасии. За штурвалом самолета был 20-летний командир, сержант Юрий Суханов. Они были в составе 260-го ближнебомбардировочного авиаполка, совершая перелет на фронт, в район Курской дуги. Сегодня мы нашли свидетельство их последнего полета, наши поиски были не напрасны», - рассказал руководитель поискового отряда «Трасса» Военно-инженерного института СФУ Александр Матвеев.

Если догадки ученых подтвердятся, то в месте обнаружения обломка на берегу установят памятный знак.

Фото: Владислав Власов