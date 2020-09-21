На станции Бугач в Красноярске установили скульптуру казака

На станции Бугач в Красноярске установили скульптуру сибирского казака. Именно в этом месте в XIX веке проходила граница старого города, которая находилась под охраной Енисейского казачьего войска.

В руках казак держит Шерть – присягу на верность Отечеству. Скульптуру установили близко к перронам, чтобы пассажиры успели сделать фото на память перед отправлением поездов и электричек.

Через станцию Бугач в Октябрьском районе Красноярска проходит 38 маршрутов городских и пригородных электричек. Она обслуживает транссибирское направление Красноярской железной дороги и участок, соединяющий центральные районы города с микрорайоном Северный.

Отметим, что с 2016 года Красноярская железная дорога благоустраивает привокзальные площади. За это время установили более 30 арт-объектов.

Фото: КрасЖД