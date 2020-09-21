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В мэрии Красноярска предложили схему ограничений для большегрузов

Главная Общество
Красноярск
08:55 21 Сентября 2020
общество, красноярск, груз
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Рабочая группа по подготовке ограничений для движения большегрузного транспорта представила первые наработки. В Красноярске предлагают запретить фурам массой более 8 тонн передвигаться днем по 27 участкам городских магистралей. Под запретом будет проезд по улицам Шахтеров, Караульная, Линейная, Мартынова, Молокова, Батурина, Весны, Дубровинского, Авиаторов, Партизана Железняка, Бограда.

Предполагается, что ограничения будут действовать с 6:00 до 23:00. Машины, обслуживающие базы, предприятия, магазины, заправки, стройки в это время смогут проезжать к местам разгрузки, если их вес составляет менее 26 тонн. В мэрии считают, что ограничения для большегрузов помогут разгрузить город от пробок в часы-пик, а также сохранить асфальт.

«Наша первоочередная задача – пустить транзитные большегрузы в обход города. Однако все предприятия города должны быть обеспечены доставкой грузов. Для этого важно правильно выстроить логистику», - отметил первый заместитель главы города Владислав Логинов.

Среди предложений участников рабочей группы было строительство логистических центров вокруг города, чтобы разгрузка и сортировка товара происходила вне Красноярска. Председатель союза строителей Красноярского края Александр Коропачинский предложил убирать из города не грузовики, а личный транспорт – тотально вводить платные парковки, особенно в центре.

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