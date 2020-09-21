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В Красноярск вернется 20-градусное тепло

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Красноярск
08:30 21 Сентября 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Начало новой недели в Красноярске будет теплым. В понедельник, 21 сентября, в городе ожидается переменная облачность без осадков и юго-восточный ветер с порывами до 11 м/с. Воздух прогреется до +20…+22°С.

Во вторник, 22 сентября, ночью температура опустится до +5°С, а в светлое время суток синоптики обещают +22°С. Такая же теплая погода будет радовать красноярцев и в среду, 23 сентября, однако возможен небольшой дождь.

В четверг, 24 сентября, ночью похолодает до +7°С, днем термометры покажут +17°С, осадки сохранятся. В пятницу дождя не ожидается, воздух прогреется до +16°С в светлое время суток.

В выходные резко похолодает. По предварительным данным Гидрометцентра, ночью будет около +5°С, а днем не выше +12°С, осадки сохранятся.

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