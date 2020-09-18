В Красноярске объявлены торги на строительство ледовых городков

В Красноярске дан старт подготовке к новогодним праздникам. На сайте госзакупок объявлен первый аукцион на строительство ледовых городков в Советском районе.

Власти ищут подрядчика, который за 1,2 млн рублей построит фигуры и горки изо льда в сквере Космонавтов и микрорайоне Солнечный. В Зеленой роще планируют установить 5-метровые фигуры Деда Мороза и Снегурочки с подсветкой, ледовые надписи «С Новым годом» и «2021», 4-метровые арки, лабиринт, а также две горки и фотозону.

В парке «Солнечный» сделают ледовую горку высотой до 3 метров с длиной ската 15 метров. Еще одна горка будет двускатная, высотой 4 метра и длиной ската 50 метров.

В течение всей работы ледовых городков до 1 марта 2021 года подрядчик будет обязан следить за состоянием конструкций и при необходимости проводить реставрационные работы.

Ранее стало известно, что на Театральной площади Красноярска в этом году впервые за многие годы не установят новогоднюю ель из-за строительства гостиницы.