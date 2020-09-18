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«Норникель» зовет на учебу юных изобретателей

Главная Общество
Красноярск
16:21 18 Сентября 2020
общество
Автор: Sibnovosti.ru
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«Норникель» запускает Лигу изобретателей «IMAKE». Это сообщество начинающих мейкеров, инженеров и ученых. Участниками могут стать школьники 10-17 лет из Норильска и Дудинки, Мончегорска, Заполярного и Никеля, Читы и Газимуро-Заводского района.

Чтобы попасть в число счастливчиков, нужно пройти виртуальный квест на сайте http://www.liga-imake.ru. Победители получат приглашение во второй этапа марафона - двухдневный инженерно-научный интенсив Sсience Camp, который пройдет на Дальнем Востоке в первой половине следующего года. Там будущие инженеры поработают над идеями своих изобретений, пообщаются с потенциальными пользователями, узнают, как монетизировать и запатентовать прототип, а также получат полезные лайфхаки и навыки тимбилдинга.

Позже прототипы изобретений презентуют перед экспертным жюри на Конкурсе юных изобретателей IMAKE – главном событии Инженерного марафона. Победители конкурса в составе российской сборной становятся участниками Международных выставок для молодых изобретателей. Подробнее об Инженерном марафоне IMAKE - на сайте www.liga-imake.ru.

Добавим, инженерный марафон «IMAKE» - один из ключевых проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». IMAKE – это система научно-образовательных мероприятий, направленная на привлечение внимания молодежи к исследовательской и изобретательской деятельности. Победители IMAKE – обладатели золотых и серебряных медалей международных конкурсов изобретательских проектов в Швейцарии и Индонезии.

По материалам компании «Норникель»

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