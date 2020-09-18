В Красноярском крае более сотни заболевших коронавирусом

В Красноярском крае на 18 сентября 103 новых случая коронавирусной инфекции. Число заболевших к регионе приближается к 19 тысячам.

«Красноярский край в общероссийском рейтинге субъектов по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 за сутки, остается на 14-й позиции. Сегодня в крае на двоих заболевших больше в сравнении с предыдущим днем. Подтверждено 103 новых случая коронавируса», - рассказали в оперативном штабе.

За сутки прибавилось погибших (+1) - всего 526 летальных случаев с начала пандемии.