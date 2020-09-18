20 сентября
Красноярск
погода +10 °C
75.03
 
€ 88.96
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Готов корпус первого электрофильтра на Красноярской ТЭЦ-1

Главная Общество
Красноярск
12:13 18 Сентября 2020
общество
версия для печати Ico_print
В сентябре на Красноярской ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании специалисты завершили сборку корпуса первого электрофильтра на котле №10. Скоро в нем установят рабочие элементы. Энергетики запустят устройство в эксплуатацию до конца 2020 года.  

Сейчас монтажники соединяют будущий электрофильтр с новой трубой высотой 275 метров и котлом теплоцентрали. Очистные устройства, вопреки распространенному мнению, не вставлены в трубу, а располагаются между ней и котлами. Выбросы каждого котлоагрегата очищаются своим фильтром.

Также специалисты готовят к установке положительно и отрицательно заряженные электроды. Это главные рабочие элементы электрофильтров. Частицы золы будут проходить через электроды и ионизироваться, затем оседать на стенках сооружения и потом попадать в камеры сбора.

Монтаж оборудования ведет проверенный подрядчик СГК — компания «СибЭМ». Ее специалисты зарекомендовали себя при установке нового генератора на Красноярской ТЭЦ-3, техническом перевооружении котлов Назаровской ГРЭС и строительстве энергоблока, оснащенного аналогичным электрофильтром, на Абаканской ТЭЦ.

Параллельно на ТЭЦ-1 такие же работы идут сейчас на аналогичном электрофильтре для котла №8. Специалисты ведут монтаж и строительство устройств в соответствии с намеченным графиком. Работы проходят поэтапно, без прекращения производства тепловой и электрической энергии. Жители города не почувствуют дефицита тепла — на станции достаточно резервного оборудования.

Монтаж электрофильтров с коэффициентом полезного действия (КПД) больше 99% на Красноярской ТЭЦ-1 начался летом 2020 года. На их месте раньше стояли две старые трубы высотой 105 метров, их снесли в марте 2018 года и марте 2020 года.

14 новых фильтров на ТЭЦ-1 должны быть установлены до конца 2024 года. Специалисты планируют пускать их в работу по три ежегодно, начиная с 2021 года. Они заменят действующие очистные системы — батарейные циклонные уловители с эффективностью в 95%. Тогда можно будет полностью оценить эффект от экологической модернизации на станции. Ожидается, что общий объем выбросов снизится на 25%. С полными данными экологического мониторинга СГК можно ознакомиться по ссылке.

Фото: СГК

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске объявлены торги на строительство ледовых городков

В Красноярске объявлены торги на строительство ледовых городков

18 Сентября 2020 г.
Начинается подготовка к Новому году
Новости Красноярска: «Норникель» зовет на учебу юных изобретателей

«Норникель» зовет на учебу юных изобретателей

18 Сентября 2020 г.
Стартует «IMAKE»
Новости Красноярска: Приобретенное Богучанской ГЭС медицинское оборудование доставлено в Кежемскую районную больницу

Приобретенное Богучанской ГЭС медицинское оборудование доставлено в Кежемскую районную больницу

18 Сентября 2020 г.
Аппарат искусственной вентиляции легких фирмы, приобретенный на средства ПАО «Богучанская ГЭС», доставлен в Кежемскую районную больницу и подготовлен к установке. Ранее в больницу были доставлены пять кардиомониторов и расходные материалы для медицинского оборудования. Решен...
Новости Красноярска: В Красноярском крае более сотни заболевших коронавирусом

В Красноярском крае более сотни заболевших коронавирусом

18 Сентября 2020 г.
Регион на 14-м месте по числу зараженных
Новости Красноярска: Дело о прорыве дамбы в Курагинском районе рассмотрели в суде

Дело о прорыве дамбы в Курагинском районе рассмотрели в суде

18 Сентября 2020 г.
Подсудимым огласили обвинительное заключение
Новости Красноярска: В Красноярске ведутся поиски без вести пропавшей девушки на иномарке

В Красноярске ведутся поиски без вести пропавшей девушки на иномарке

18 Сентября 2020 г.
Она выехала из микрорайона Солнечный на машине и пропала
Новости компаний
17/09
В СФУ установили биометрическую систему распознавания лиц
17/09
Новые сети СГК на красноярском правобережье позволят заместить две котельные на левом берегу
16/09
Красноярцы более 3,5 тысяч раз оплатили квитанции за детский сад на почте
15/09
В Сбербанке стартовал ЭКОпроект «Уборка диких мест»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В крае озвучили итоги единого дня голосования

В крае озвучили итоги единого дня голосования

14 Сентября 2020 г.
Избирком опубликовал результаты
Новости Красноярска: Дворы красноярцев атаковали насекомые

Дворы красноярцев атаковали насекомые

14 Сентября 2020 г.
Откуда такое нашествие, выясняют специалисты
Новости Красноярска: Уволен министр лесного хозяйства Красноярского края Дмитрий Маслодудов

Уволен министр лесного хозяйства Красноярского края Дмитрий Маслодудов

15 Сентября 2020 г.
Он покинул состав правительства по собственному желанию
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru