Готов корпус первого электрофильтра на Красноярской ТЭЦ-1

В сентябре на Красноярской ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании специалисты завершили сборку корпуса первого электрофильтра на котле №10. Скоро в нем установят рабочие элементы. Энергетики запустят устройство в эксплуатацию до конца 2020 года.

Сейчас монтажники соединяют будущий электрофильтр с новой трубой высотой 275 метров и котлом теплоцентрали. Очистные устройства, вопреки распространенному мнению, не вставлены в трубу, а располагаются между ней и котлами. Выбросы каждого котлоагрегата очищаются своим фильтром.

Также специалисты готовят к установке положительно и отрицательно заряженные электроды. Это главные рабочие элементы электрофильтров. Частицы золы будут проходить через электроды и ионизироваться, затем оседать на стенках сооружения и потом попадать в камеры сбора.

Монтаж оборудования ведет проверенный подрядчик СГК — компания «СибЭМ». Ее специалисты зарекомендовали себя при установке нового генератора на Красноярской ТЭЦ-3, техническом перевооружении котлов Назаровской ГРЭС и строительстве энергоблока, оснащенного аналогичным электрофильтром, на Абаканской ТЭЦ.

Параллельно на ТЭЦ-1 такие же работы идут сейчас на аналогичном электрофильтре для котла №8. Специалисты ведут монтаж и строительство устройств в соответствии с намеченным графиком. Работы проходят поэтапно, без прекращения производства тепловой и электрической энергии. Жители города не почувствуют дефицита тепла — на станции достаточно резервного оборудования.

Монтаж электрофильтров с коэффициентом полезного действия (КПД) больше 99% на Красноярской ТЭЦ-1 начался летом 2020 года. На их месте раньше стояли две старые трубы высотой 105 метров, их снесли в марте 2018 года и марте 2020 года.

14 новых фильтров на ТЭЦ-1 должны быть установлены до конца 2024 года. Специалисты планируют пускать их в работу по три ежегодно, начиная с 2021 года. Они заменят действующие очистные системы — батарейные циклонные уловители с эффективностью в 95%. Тогда можно будет полностью оценить эффект от экологической модернизации на станции. Ожидается, что общий объем выбросов снизится на 25%. С полными данными экологического мониторинга СГК можно ознакомиться по ссылке.

Фото: СГК