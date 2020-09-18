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В Красноярске ведутся поиски без вести пропавшей девушки на иномарке

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Красноярск
12:00 18 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске вторые сутки ищут без вести пропавшую 27-летнюю девушку. Волонтеры организации «Поиск пропавших детей» рассказали обстоятельства исчезновения. В 23:50 16 сентября она выехала из микрорайона Солнечный на автомобиле BMW Х3. Красноярска направилась в сторону ул. Водопьянова. Больше девушку никто не видел. 

Волонтеры и родственники просят помощи в поисках пропавшей. Ее приметы: рост 175 см., глаза карие, волосы длинные светлые. На руке и ноге татуировки в виде орнамента. Была одета в золотистый спортивный костюм и белые кроссовки. 

Очевидцев просят сообщать информацию по телефонам: 8(391) 262-11-77 или 8-950-99-66-066. 

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