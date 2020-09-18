На Судостроительной в Красноярске полностью завершен ремонт

В Красноярске на ул. Судостроительной завершен ремонт дороги. Рабочие приводили в порядок участок от Ярыгинского проезда до конечной остановки ЛДК. Всего они обновили более 2 км проезжей части в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Так, на одной из самых загруженных магистралей Свердловского района полностью заменили асфальт, установили новые бордюры, создали дополнительные парковочные места. Вдоль дороги появились тротуары, а для пешеходов сделали переходы и светофоры.

«После ремонта улица Судостроительная значительно преобразилась и стала более безопасной. По поручению главы города важнейшей задачей для нас является приведение в порядок не только улично-дорожной сети, но и внешнего вида улицы, чтобы изменения были комплексными. Предприниматели, торговые точки которых расположены вдоль улицы, привели облик своих магазинов к единому стилю», – отметил руководитель администрации Свердловского района Алексей Дягилев.

Отметим, что за ремонтом Судостроительной следили общественные контролеры.